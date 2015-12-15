中国证监会核准前期暂缓发行的最后八家新股重启IPO

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海12月15日 - 中国证监会周二核准八家首次公开发行（IPO）企业的发行申请，包括上交所两家，深交所中小板三家、创业板三家。至此，前期暂缓发行的28家首发公司已全部恢复发行。
据证监会官方微博，上交所获批企业包括江苏井神盐化股份有限公司和北京乾景园林股份有限公司；深交所中小板获批企业包括四川久远银海软件股份有限公司、江苏高科石化股份有限公司和苏州华源包装股份有限公司。
创业板企业则有石家庄通合电子科技股份有限公司、湖北盛天网络技术股份有限公司和华自科技股份有限公司。
证监会并称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股意向书。（完）
(发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。