中国证监会核准前期暂缓发行的最后八家新股重启IPO

路透上海12月15日 - 中国证监会周二核准八家首次公开发行（IPO）企业的发行申请，包括上交所两家，深交所中小板三家、创业板三家。至此，前期暂缓发行的28家首发公司已全部恢复发行。

据证监会官方微博，上交所获批企业包括江苏井神盐化股份有限公司和北京乾景园林股份有限公司；深交所中小板获批企业包括四川久远银海软件股份有限公司、江苏高科石化股份有限公司和苏州华源包装股份有限公司。

创业板企业则有石家庄通合电子科技股份有限公司、湖北盛天网络技术股份有限公司和华自科技股份有限公司。

证监会并称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股意向书。（完）