中国新三板将暂停类金融机构挂牌 包括小贷公司、典当行等--消息

路透北京1月20日 - 据三位消息人士透露，全国中小企业股份转让系统(新三板)近日下发通知要求，所有类金融企业全部暂停办理挂牌手续。

这意味着在此前新三板叫停私募股权投资企业（PE）挂牌以后，又将暂停挂牌对象扩大到小贷公司、典当行等所有类金融机构。

一位券商承销人士昨晚表示，“刚接到股转公司挂牌业务部的非正式通知，所有类金融企业全部暂停办理挂牌手续，无论项目处于何种状态。”

全国股转系统对该消息谢绝发表评论。

业内人士指出，与PE机构一样，小贷等类金融机构的资金需求量亦相当大。若任由其挂牌及融资，将挤压其他中小企业的融资，有点违背建立新三板的初衷。

去年底，新三板已暂停PE企业的挂牌。中国证监会新闻发言人对此解释称，新三板主要为创新型、创业型、成长型中小微企业直接融资服务。去年以来，在新三板挂牌的PE机构频繁融资，融资金额和投向引起了社会的广泛关注和质疑。因此，迫切需要加强对此类私募基金管理机构的监管，暂停PE机构的挂牌和融资，并对前期融资的使用情况开展调研。（完）