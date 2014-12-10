中国证监会核准12家企业IPO申请 包括春秋航空和国信证券

路透北京12月10日 - 中国证监会微博周三发布消息称，核准12家企业首次公开发行（IPO）申请，其中上交所六家，包括春秋航空等；深交所中小板三家，包括国信证券等，以及创业板三家。这也是A股IPO再度重启后的第七批新股批文。

将在上交所上市的其它五家公司包括：浙江新澳纺织、北京高能时代环境技术股份有限公司、宁波高发汽车控制系统股份有限公司、苏州工业园区设计研究院股份有限公司、南威软件股份有限公司。

深交所中小板三家公司分别为：国信证券、中矿资源勘探股份有限公司和葵花药业集团股份有限公司；创业板三家公司则分别为：广东正业科技股份有限公司、浙江迦南科技股份有限公司、浙江金盾风机股份有限公司。

证监会并称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股说明书。

中国证监会自今年6月重启A股IPO后，均维持每个月核准一批新股首发申请的节奏。路透统计数据显示，11月24日起的第六轮新股申购资金规模峰值达11,152亿元人民币，超过了10月23日起的第五轮新股申购资金9,558.6亿元。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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