证监会下发新一批共20家公司IPO批文 下周密集发行

路透上海1月6日 - 中国证监会周一稍晚下发20家首次公开发行（IPO）企业的发行批文，其中17家公司周二分别在沪深证交所刊登招股意向书，启动发行程序，这些公司的网上网下申购日均集中在下周。至此，证监会去年6月宣布的“百家发行”计划已基本收官。

从去年6月IPO重启以来的发行节奏看，本次监管层下发IPO批文时间较以往略有提前，而且一批20家的数量亦明显超过以往一个月10-12家。这预示着随着A股市场由弱转强，未来监管层或会加快新股发行节奏。

证监会官方微博周一晚间称，证监会当日核准了20家企业的首发申请，其中上证所10家，深交所10家，包括上证所上市的上海晨光文具、西部黄金等，在深圳中小板上市的万达电影院线、深圳爱迪尔珠宝等三家，以及在深圳创业板上市的快乐购物、北京中文在线数字出版等七家公司。

目前沪市除了航天长征化学工程股份有限公司和浙江华友钴业股份有限公司，以及深市的北京浩丰创源科技股份有限公司这三家公司尚未刊登招股意向书外，其余17家公司均启动发行程序，网上申购日绝大多数集中在下周二至周四(13-15日)三天。

本批新股基本为中小型公司，除了西部黄金拟发行不超过1.26亿股外，其余公司发行规模总体都不大，万达院线和晨光文具分别拟发行至多6,000万股，北京昆仑万维科技和快乐购物均拟发行不超过7,000万股。

证监会此前曾表示，自去年6月起至当年年底，计划发行上市新股100家左右；而至去年底共有78家IPO公司获得发行批文。不过证监会新闻发言人张晓军去年底称，由于今年1月核准发行的企业，仍然是依据2014年的财务数据，在2014年年底前通过发审委会议，因此1月核准发行的企业也要计算在原定目标100家之内。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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