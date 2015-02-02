24家新股赶在春节前启动IPO发行 东兴证券拟发5亿股

路透上海2月2日 - 上周五中国证监会下发24家企业首次公开发行（IPO）批文后，这些企业周一在沪深证交所刊登招股意向书并启动招股程序，初步计划在农历春节长假（自2月18日至24日）前全部发完。其中国内中型券商东兴证券拟发至多5亿股A股。

本次启动发行的24家新股中，上交所11家，深交所中小板五家，创业板八家。此次为今年第二批新股发行，下周一至周四（9日-12日）每日都有新股发行，其中有17家网上申购日集中在下周二（10日），包括大盘股东兴证券，资金解冻日在下周五（13日）；仅有一家新股网上申购日在下周四，将在长假前最后一个交易日（17日）解冻申购资金。

东兴证券的控股股东为国内四大资产管理公司之一的东方资产管理公司，实际控制人为财政部。发行前东兴证券总股本为20.04亿股，其中东方资产持有15亿股。2014年东兴证券实现净利10.41亿元人民币。

若本次东兴证券以上限5亿股发行新股，其去年摊薄后每股收益为0.416元。目前国内新股摊薄后发行市盈率普遍接近23倍，预计东兴证券发行价接近9.57元/股，募资约47.8亿元，低于去年底国信证券IPO时69.96亿元的当年募资额最高记录。

上一轮A股新股发行潮中，申购冻结资金规模高点达1.41万亿元，创下去年初新股重启发行以来的最高纪录。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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