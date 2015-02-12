本轮A股IPO单日冻结资金1.5万亿创近五年新高 中签率明显提升

路透北京2月12日 - 中国证券报周四报导称，本轮A股IPO新股申购单日冻结资金创近五年新高。据17只新股公布的网上申购和网下配售结果，该批新股申购当日（周二）合计冻结资金1.5万亿元人民币；但集中申购规模加大使打“新”股难度下降，17只新股平均中签率明显提升。

报导指出，虽然周二A股17只新股集中申购，创下单日申购新股数量记录，但此轮冻结资金规模低于预期。上一轮A股新股发行潮中，申购冻结资金规模高点达1.41万亿元。

据交易所公告显示，周二创下A股市场单日新股集中申购数量记录的17只新股网上发行冻结资金合计1.04万亿元，网下配售冻结资金合计4,602亿元，二者合计冻结资金1.5万亿元。

数据显示，杭电股份(603618.SS)、三圣特材(002742.SZ)、东兴证券(601198.SS)等三只新股的中签率超过1%。其中东兴证券中签率最高，网上中签率为1.44%，网上和网下合计冻结资金4,955.53亿元。

从历史数据看，2007年11月21日路翔股份(002192.SZ)、中国中铁(601390.SS)、劲嘉股份(002191.SZ)等三只新股网上申购，当日冻结资金达到创历史记录的3.55万亿元。此次17只新股集中申购的冻结资金量仅排在A股市场融资历史的第29位。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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