本轮A股IPO单日冻结资金1.5万亿创近五年新高 中签率明显提升

中国加强用汇真实性审核 对违法违规行为保持高压打击--外管局官员
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透北京2月12日 - 中国证券报周四报导称，本轮A股IPO新股申购单日冻结资金创近五年新高。据17只新股公布的网上申购和网下配售结果，该批新股申购当日（周二）合计冻结资金1.5万亿元人民币；但集中申购规模加大使打“新”股难度下降，17只新股平均中签率明显提升。
报导指出，虽然周二A股17只新股集中申购，创下单日申购新股数量记录，但此轮冻结资金规模低于预期。上一轮A股新股发行潮中，申购冻结资金规模高点达1.41万亿元。
据交易所公告显示，周二创下A股市场单日新股集中申购数量记录的17只新股网上发行冻结资金合计1.04万亿元，网下配售冻结资金合计4,602亿元，二者合计冻结资金1.5万亿元。
数据显示，杭电股份(603618.SS)、三圣特材(002742.SZ)、东兴证券(601198.SS)等三只新股的中签率超过1%。其中东兴证券中签率最高，网上中签率为1.44%，网上和网下合计冻结资金4,955.53亿元。
从历史数据看，2007年11月21日路翔股份(002192.SZ)、中国中铁(601390.SS)、劲嘉股份(002191.SZ)等三只新股网上申购，当日冻结资金达到创历史记录的3.55万亿元。此次17只新股集中申购的冻结资金量仅排在A股市场融资历史的第29位。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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