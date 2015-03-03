证监会再核准24家企业IPO申请 为今年第三批新股IPO

路透上海3月3日 - 中国证监会周一稍晚下发24家首次公开发行(IPO)企业的发行批文，其中包括东方证券等的19家公司周二分别在沪深证交所刊登招股意向书，启动发行程序，这些公司的网上网下申购日均集中在下周二至下周四，此亦为今年第三批新股IPO。

证监会官方微博周一晚间称，证监会当日核准了24家企业的首发申请，其中上海证交所12家，深交所12家，包括在上交所上市的东方证券、安徽九华山旅游等，在深圳中小板上市的昆明龙津药业、江西世龙实业等四家，和在深圳创业板上市的北京恒通创新、河北四通新型金属材料等八家公司。

其中东方证券拟IPO发行不超过10亿股A股，占本次发行后公司总股本的比例不超过18.93%，预计募集资金净额约97.87亿元人民币。

目前沪市除了上海创力集团股份有限公司和浙江鼎力机械股份有限公司，以及深市的昆明龙津药业股份有限公司、四川国光农化股份有限公司和杭州中泰深冷技术股份有限公司这三家公司尚未刊登招股意向书外，其余17家公司均启动发行程序，网上申购日集中在下周二至周四(10-12日)三天。

上轮新股IPO在春节前的2月中上旬进行，23家公司网下网下共冻结资金约1.98万亿元人民币。（完）

(发稿 边竞; 审校 黄凯)

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