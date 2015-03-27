中国新股首发受理审核最早或于5月下放至交易所--报载

路透北京3月27日 - 中国证券时报周五报导称，新股首发（IPO）受理和审核最早或于5月下放至沪深交易所，发审会将被交易所聆讯质询委员会取代。聆讯质询委员会审核通过的项目，发行批文依然会由证监会控制。

报导引述多位投行人士称，注册制推行工作首先从发审会的变化开始，证监会发审会届时将由深交所、上交所各自组建的聆讯质询委员会取代。

据介绍，原则上聆讯质询委员会不审核首发企业上报的材料，只对提供的材料进行“形式性审查”，不进行“实质性审查”。委员会增加的质询员主要包括交易所专员、高校学者、会计师事务所和律师事务所等，还会增加相关行业专家。

报导并称，IPO审核权下放后，当前在发审委排队候审的企业也会相应到沪深交易所排队候审，新报企业也相应报送到沪深交易所，不会引发新报企业中断受理或存量排队企业加速放行的情况。

截至发稿时，中国证监会未对上述新闻作出评论。

中国证监会主席肖钢此前表示，目前实施股票发行注册制的基本条件已比较成熟，新证券法正式实施之日起，注册制即可开始推行；另外，今年将适当增加新股供给，但因IPO平均融资规模不大，不心过分担心扩容。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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