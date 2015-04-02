中国证监会下发新一批共30家新股批文 扩容节奏加快

中国今年要重点深化重要农产品价格形成机制和收储制度改革--发改委
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。
路透上海4月2日 - 中国证监会周四晚间下发新一批首次公开发行（IPO）企业的发行批文，共有30家新股获准启动发行程序，扩容节奏明显加快。
证监会官方微博称，获得首发申请的企业，其中上海证交所11家，包括老百姓大药房和江苏广电有线信息网络股份公司等；深交所19家，包括两家中小板企业，以及福建广生堂药业等17家创业板企业。
今年来，随着A股市场日趋活跃，按例每月一度的新股发行数量较去年明显上升，从1月的20家到2月和3月的各24家，而去年下半年每月新股发行量基本在10-12家。（完）
(发稿 林琦/侯向明; 审校 张喜良)
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路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期周一大幅收升200点，盘初一度升逾400点至6.8335元，中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，午后汇价涨幅缩窄。
路透北京1月23日 - 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元人民币，同比增长4.5%；全国一般公共预算支出187,841亿元，比上年增长6.4%。