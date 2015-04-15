中国IPO进程过半回购利率续降 资金仍宽但要关注缴税等扰动

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海4月15日 - 本轮密集新股发行进程过半，中国银行间市场周三主要回购利率仍继续小降。虽然以信用债为抵押品的借款人融入资金难度较上日增加，但整体来看，资金供给依旧属于较为充裕状态，IPO冲击有限。
交易员称，在政策放松预期下，资金面大方向宽松。不过短期内，可能会受到缴税等临时因素扰动。另外，未来MLF(中期借贷便利)的到期续做情况，也值得关注。
北京一银行交易员表示，“今天还是挺松的，但肯定比昨天要紧一点。信用债(为抵押品)不好借，利率债都没什么大问题。”
本周沪深两市共有30家新股密集发行，绝大部分申购时间集中在4月14日至16日(周二至周四)，其中14日共有15家新股网上申购。
对于后市，华南一银行交易员认为，从市场对二季度仍存强烈降准和降息预期来看，未来流动性不至太过紧张。至于七天回购等资金价格会回落到什么程度，还无法判断，更多的可能还要看央行对逆回购利率的指引。
本周二央行进行的100亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率降10个基点(bp)至3.35%，为春节后第五次下调。
中国央行今年一季度通过中期借贷便利(MLF)向大型商业银行、政策性银行等净投放基础货币3,700亿元，期末余额10,145亿元，期限均为三个月，利率全部为3.5%。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2572 2.3323 -7.51
七天CN7DRP=CFXS 2.8503 2.8966 -4.63
14天CN14DRP=CFXS 3.3822 3.3976 -1.54
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 5.9700 0.1600 +581.00
七天<0#CN7DRPO=SS> 4.2950 3.1200 +117.50
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.7000 3.0150 +68.50
回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.4600 2.4400 +2.00
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.0000 3.0000 +0.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.3900 3.4200 -3.00
Shibor
其中:隔夜SHICNYOND= 2.3070 2.3720 -6.50
七天SHICNYSWD= 2.8800 2.9200 -4.00
三个月SHICNY3MD= 4.7365 4.7535 -1.70(完)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数