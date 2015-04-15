中国IPO进程过半回购利率续降 资金仍宽但要关注缴税等扰动

路透上海4月15日 - 本轮密集新股发行进程过半，中国银行间市场周三主要回购利率仍继续小降。虽然以信用债为抵押品的借款人融入资金难度较上日增加，但整体来看，资金供给依旧属于较为充裕状态，IPO冲击有限。

交易员称，在政策放松预期下，资金面大方向宽松。不过短期内，可能会受到缴税等临时因素扰动。另外，未来MLF(中期借贷便利)的到期续做情况，也值得关注。

北京一银行交易员表示，“今天还是挺松的，但肯定比昨天要紧一点。信用债(为抵押品)不好借，利率债都没什么大问题。”

本周沪深两市共有30家新股密集发行，绝大部分申购时间集中在4月14日至16日(周二至周四)，其中14日共有15家新股网上申购。

对于后市，华南一银行交易员认为，从市场对二季度仍存强烈降准和降息预期来看，未来流动性不至太过紧张。至于七天回购等资金价格会回落到什么程度，还无法判断，更多的可能还要看央行对逆回购利率的指引。

本周二央行进行的100亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率降10个基点(bp)至3.35%，为春节后第五次下调。

中国央行今年一季度通过中期借贷便利(MLF)向大型商业银行、政策性银行等净投放基础货币3,700亿元，期末余额10,145亿元，期限均为三个月，利率全部为3.5%。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2572 2.3323 -7.51

七天CN7DRP=CFXS 2.8503 2.8966 -4.63

14天CN14DRP=CFXS 3.3822 3.3976 -1.54

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 5.9700 0.1600 +581.00

七天<0#CN7DRPO=SS> 4.2950 3.1200 +117.50

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.7000 3.0150 +68.50

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.4600 2.4400 +2.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.0000 3.0000 +0.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.3900 3.4200 -3.00

Shibor

其中:隔夜SHICNYOND= 2.3070 2.3720 -6.50

七天SHICNYSWD= 2.8800 2.9200 -4.00

三个月SHICNY3MD= 4.7365 4.7535 -1.70(完)

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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