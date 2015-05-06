徽商银行拟申请A股IPO 筹资以提高资本充足率

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港5月6日 - 以安徽省为据点的中国城市商业银行--徽商银行股份有限公司(3698.HK)周三宣布，拟申请首次公开发行A股，发行数量不超过12.28亿股，占公司已发行总股本的11.11%；倘成功发行，所筹资金将全部用于充实该行核心一级资本，提高资本充足率。
该行的声明称，董事会并已通过有关方案，但仍须经股东大会授权及中国证监会与其他监管机构的批准。股东大会的授权由审议通过之日起12个月内有效。
此外，徽商银行董事会昨天通过决议，董事会将可发行、配发或处置不超过该行已发行内资股总数的20%。
徽商银行H股于2013年11月在港挂牌，招股价3.53港元，筹资92.2亿港元。该股周二收报4.02港元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。