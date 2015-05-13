中国核电IPO申请已获证监会发审委通过

路透上海5月13日 - 中国证监会网站周三稍晚公告称，中国核能电力股份有限公司首次公开发行（IPO）A股的申请已获证监会主板发行审核委员会通过。这预示着这只超级大盘股朝正式发行迈出了非常关键一步。

公告显示，同时获批的还有北京韩建河山管业股份有限公司和上海宝钢包装股份有限公司的IPO申请。

证监会发审委在审核中对中国核电IPO提出一些问题，例如要求保荐代表补充说明有关核电项目进行前期投资是否符合国家核电审批制度、公司是否在可预见的时间内不会追加对于内陆核电项目投资、待核准核电项目的审核进展、公司对这些核电项目的进一步投入计划等。

据中国核电4月底更新的招股意向书申报稿，公司拟发行不超过38.91亿股，募集资金投入福建福清核电一期和二期、浙江三门核电一期等四个核电项目和补充流动资金，计划投入募集资金162.5亿元人民币。（完

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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