肖钢：新股发行受市场欢迎 IPO提速不会产生大的影响（更新版）

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
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路透北京5月15日 - 中国证监会主席肖钢周五表示，当前增量资金入市较多，每次新股发行时打新和冻结的资金规模较大，表明市场对于新的IPO（首次公开发行）是欢迎的。A股新股发行由一个月一批次改成两批次不会对市场造成很大的影响。
他在出席投资者保护专项活动时称，投资者应当正确认识新股发行与股指的关系。新股发行对股价影响不是很大，尤其中长期来看，股指变化主要是由其他因素决定的，应将新股发行与价格变动区别来看。
“大家不用担心扩容以后对股指会造成很大的影响。”他称。
中国证监会4月底核准25家首发企业IPO，为该月内核准的第二批新股，并称将适当加大新股供给力度，由每月核发一批次增加到两批次。肖钢表示，5月下一次发放批文大约在5月23日，具体情况还要根据审批进度。
他强调，广大中小投资者特别是新入市的投资者一定要牢固树立风险意识，审慎决策，理性投资，自担风险，量力而行。监管部门要切实改变上市公司重融资、轻回报的情况，继续督促上市公司落实现金分红的政策要求，优化投资回报机制。（完）
(发稿 张晓翀; 撰写 林琦; 审校 张喜良/曾祥进)
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路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。