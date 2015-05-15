肖钢：新股发行受市场欢迎 IPO提速不会产生大的影响（更新版）

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路透北京5月15日 - 中国证监会主席肖钢周五表示，当前增量资金入市较多，每次新股发行时打新和冻结的资金规模较大，表明市场对于新的IPO（首次公开发行）是欢迎的。A股新股发行由一个月一批次改成两批次不会对市场造成很大的影响。

他在出席投资者保护专项活动时称，投资者应当正确认识新股发行与股指的关系。新股发行对股价影响不是很大，尤其中长期来看，股指变化主要是由其他因素决定的，应将新股发行与价格变动区别来看。

“大家不用担心扩容以后对股指会造成很大的影响。”他称。

中国证监会4月底核准25家首发企业IPO，为该月内核准的第二批新股，并称将适当加大新股供给力度，由每月核发一批次增加到两批次。肖钢表示，5月下一次发放批文大约在5月23日，具体情况还要根据审批进度。

他强调，广大中小投资者特别是新入市的投资者一定要牢固树立风险意识，审慎决策，理性投资，自担风险，量力而行。监管部门要切实改变上市公司重融资、轻回报的情况，继续督促上市公司落实现金分红的政策要求，优化投资回报机制。（完）

(发稿 张晓翀; 撰写 林琦; 审校 张喜良/曾祥进)

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