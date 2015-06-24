国泰君安大盘股出击令新一轮申购冻结资金猛增至5.9万亿元

路透上海6月24日 - 由于国泰君安证券(601211.SS)这只大盘新股的加盟，中国新一轮的新股网上网下申购冻结资金规模猛增至5.89万亿元人民币，较上一轮新股申购资金规模高出1.14万亿元。

以资金不能重复使用为原则来计，本轮共有23只新股发行，除了国泰君安以300亿元融资规模创下近五年单只新股融资最高纪录外，其余基本均为中小盘股。

上一轮新股申购中，因为有了中国核电(601985.SS)这只大盘股，令该轮新股申购资金规模达到4.75万亿元，较此前提高1万多亿元。今年来每轮新股申购资金的峰值均在稳步提升，1月份时仅1.98万亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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