中国新股重启后首批10家新股中八家网上申购日定于下周二

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海11月23日 - 在上周五中国证监会宣布首批10家新股重启首次公开发行（IPO），这十家公司周一均刊登招股意向书，在沪深两市启动新股发行程序，其中有八家公司的网上申购日定在下周二（12/1）。
除了这八家公司外，凯龙股份(002783.SZ)和中科创达(300496.SZ)的网上申购日分别为下周一（11/30)和下周三（12/2）。
由于这批新股仍沿用预缴款制度，估计届时下周又将吸引数以万亿计的资金参与申购。在7月初新股发行暂停前，一轮新股申购冻结资金的峰值高达5.9万亿元人民币。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)