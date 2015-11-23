中国新股重启后首批10家新股中八家网上申购日定于下周二

路透上海11月23日 - 在上周五中国证监会宣布首批10家新股重启首次公开发行（IPO），这十家公司周一均刊登招股意向书，在沪深两市启动新股发行程序，其中有八家公司的网上申购日定在下周二（12/1）。

除了这八家公司外，凯龙股份(002783.SZ)和中科创达(300496.SZ)的网上申购日分别为下周一（11/30)和下周三（12/2）。

由于这批新股仍沿用预缴款制度，估计届时下周又将吸引数以万亿计的资金参与申购。在7月初新股发行暂停前，一轮新股申购冻结资金的峰值高达5.9万亿元人民币。（完）