下半年中国A股IPO活动仍会较活跃 全年融资3,000亿元--普华永道

路透上海7月2日 - 在中国沪深证交所上半年录得1,461亿元人民币首次公开发行（IPO）融资额，位居全球最大IPO市场后，国际会计及咨询机构--普华永道周四预计，下半年A股市场的IPO活动仍会较活跃，预计全年融资额约3,000亿元。

对于近期股市大跌是否会造成A股IPO暂停的质疑，普华永道中国审计部合伙人孙进认为，国内资本市场足够大，并没有迹象表明IPO资金将会直接影响大盘走势；而且下半年类似国泰君安(601211.SS)这样的大盘股不太会出现，主要是中小盘股，因此政策性暂停IPO的可能性不大。

“证监会会逐步优化股票发行行政许可程序，首发企业、再融资的审核速度将进一步加快，而注册制也渐行渐近，我们预计下半年IPO活动有望较上半年活跃。”普华永道中国内地及香港市场主管合伙人林怡仲表示。

普华永道预计，全年沪深IPO项目将达400宗，上半年为187宗。

上半年，国泰君安IPO募集资金300.58亿元，创下自2010年7月农业银行A股(601288.SS)IPO以来最高募资纪录。

此前，另一家国际会计和咨询机构安永预计全年有400家左右的A股IPO，融资额在2,500亿元左右。（完）

(发稿 林琦; 审校 毕晓雯)

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