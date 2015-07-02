下半年中国A股IPO活动仍会较活跃 全年融资3,000亿元--普华永道

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月2日 - 在中国沪深证交所上半年录得1,461亿元人民币首次公开发行（IPO）融资额，位居全球最大IPO市场后，国际会计及咨询机构--普华永道周四预计，下半年A股市场的IPO活动仍会较活跃，预计全年融资额约3,000亿元。
对于近期股市大跌是否会造成A股IPO暂停的质疑，普华永道中国审计部合伙人孙进认为，国内资本市场足够大，并没有迹象表明IPO资金将会直接影响大盘走势；而且下半年类似国泰君安(601211.SS)这样的大盘股不太会出现，主要是中小盘股，因此政策性暂停IPO的可能性不大。
“证监会会逐步优化股票发行行政许可程序，首发企业、再融资的审核速度将进一步加快，而注册制也渐行渐近，我们预计下半年IPO活动有望较上半年活跃。”普华永道中国内地及香港市场主管合伙人林怡仲表示。
普华永道预计，全年沪深IPO项目将达400宗，上半年为187宗。
上半年，国泰君安IPO募集资金300.58亿元，创下自2010年7月农业银行A股(601288.SS)IPO以来最高募资纪录。
此前，另一家国际会计和咨询机构安永预计全年有400家左右的A股IPO，融资额在2,500亿元左右。（完）
(发稿 林琦; 审校 毕晓雯)
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