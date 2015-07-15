焦点：中国暂停IPO活动 为另类融资业者创造了机会

路透香港7月15日 - 中国暂停新股发行，为私募股权投资公司、对冲基金和主权财富基金创造了机会，可以趁机满足非上市企业的融资需求，从而为并购活动铺平道路。

自6月中旬以来，股市缩水逾3万亿美元，迫使中国暂停首次公开发行(IPO)，以免新股上市从市场中抽走资金。

原来接近上市的那些企业，现在只能寻找新的筹资途径来扩大业务。IPO冻结期越长，企业就越可能需要成本较高的另类融资。

对于非上市中国企业来说，从公开市场筹资是成本最低的渠道。中国内地股市在截至6月中旬的一年里大涨了逾一倍，随后急转直下，变成了暴跌。

为阻止股市下挫，监管层本月稍早暂停了28家企业IPO，尚不清楚禁令何时能够解除。

中国企业对监管层干预IPO市场并不陌生。之前的一次冻结为期15个月，于2013年12月结束，期间有750宗新股发行被暂停。

在企业面临流动性紧张之际，银行人士、私募投资者和财富基金也在寻找机会。

TPG资本合伙人Tim Dattels表示，中国股市大幅上涨，令私募股权公司难以达成交易，但目前的情况则更为乐观。

Dattels称，“市场目前流动性紧张，企业无法上市且融资的空间很小。做为成长和流动性不足的情况下的资本提供者，私募股权公司将发挥更为常态化的作用。”

在许多经济体中，银行融资是首选，但在中国情况并不是这样。中国政府促使银行向中小企业提供融资的努力总是落空，中国的大型银行倾向于为风险更低的国有企业提供信贷。

德意志银行亚太并购主管Mayooran Elalingam称，“若IPO市场长期关闭，主权财富基金等长期资本提供者将在中国发挥更具建设性的作用。”

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**融资缺口**

据汤森路透数据，2015年上半年，中国企业通过股票上市筹集到230亿美元。咨询公司EY预测，全年总筹资额应在2,500亿元人民币(400亿美元)左右。这就为另类融资业者在下半年留下了大约170亿美元的融资缺口。

Dattels表示，他的基金青睐医疗保健、消费、金融及科技板块。他说，“我们继续专注于收购及我们核心领域的成长投资。”

新加坡国有的投资机构淡马锡控股也愿意押注中国，尽管最近中国股市动荡。淡马锡控股的潜在中国敞口目前占27%，仅次于它的新加坡敞口。

“我们正积极在中国资本市场建立自己的地位，”淡马锡中国区总裁吴亦兵表示，并称短期市场震荡可能提供很好的投资机会。

路透接触了IPO遭到暂停的28家企业中的约三分之一，多数表示暂时利用现有资金及银行贷款来开展业务。有些企业表示仍想推动IPO，另外一些企业则考虑另类融资渠道。(完)

(编译 张涛/张荻；审校 李婷仪/张若琪)

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