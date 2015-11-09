焦点：中国IPO重启现券应声急跌 但短时风雨无碍债市晴好天

作者 李宏薇

路透上海11月9日 - 中国证监会上周五晚宣布重启IPO，与其关联度最高的股市周一早盘以上涨回应，反倒是债券收益率和利率互换，自当晚消息公布后即应声上扬，因对基金弃债转股、打新资金可能流出债市等忧虑升温。

业内人士认为，IPO未来将取消申购预缴款制度，且就目前来看，中国经济一时将难有起色，加之对货币政策宽松预期依旧强烈，债市继续向好的趋势暂时未出现实质改变。

他们同时表示，若新股重启后投资收益吸引力超过债券，相关基金投资偏好的转移，可能会令高等级信用债等继续承压，但流动性压力大为减轻前提下，利率债收益率在出现一定上涨后，即有望恢复稳定。

上海一券商分析师称，从本次IPO重启安排来看，对债市流动性的影响相当有限。从中国经济现有趋势来看，债券作为一种相对低风险资产，维持半年至一年内的看多判断。

进一步来说，如果新股申购收益较为理想，可能令目前一些以中高等级信用债为主要投资标的的银行理财产品，转换投资目标，上述信用债可能继续受到影响。

证监会新闻发言人邓舸上周五表示，近期将重启A股首次公开发行(IPO)，决定先行恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，预计准备时间为两周；同时将完善新股发行制度，包括取消现行的新股申购预先缴款制度，改为确定配售数量后再缴款。

中金公司报告认为，虽然IPO重启会对债市短期有扰动，但由于不需要预缴款，打新基金可能将增加支数而不是单支规模。另外，操作思路也从打新为主、闲时参与货币市场，变为债券为主且打新增强收益。这种变化导致打新对债券市场的中长期冲击基本消失。

不过兴业研究分析师郭草敏指出，IPO重启对利率债影响，未来几个月内偏空，更长时期影响不大。因IPO重启将提升企业估值，并改善经济增长预期，这使得股市可能进一步上涨，中长债利率下行则将暂告段落。

银行间债市周一早盘现券收益率冲高后略收窄涨幅，利率互换(IRS)则陡峭化上行。国债期货两个主力合约继续大幅下挫，至午盘，其中10年期跌幅已达0.74%。

在中国股市大挫后，证监会7月暂停了IPO。随后打新资金等蜂拥进入债市，以证券交易所为主的信用债收益率快速下行，并一度引发信用债是否存在泡沫化之争。

**IPO重启对资金面影响明显小于预期**

中国证监会在重启IPO的同时，也在计划改变以往新股申购“资金为王”的定律，取消预缴款制度，令债市可能面临的资金冲击明显小于预期。同时，股票配售方式有望大幅降低新股中签率，在一定程度上也有望缓解基金卖债转股的需求。

银行间市场周一主要回购利率持稳，资金宽松依旧。交易员表示，场内供给充裕不改， 新股IPO近期将重启同时取消预缴款制度，长期来看，将不再有大量资金冻结，对流动性扰动减弱。

中金报告表示，在IPO新规下，市场达到相对均衡时，网上打新的年化收益率在10%以内，或略高于存款、理财等收益，不过相对吸引力明显下降。这也意味着，如果只是为了打新而大量新配股票市值承受股票的风险或波动的动力，并不是很强。

但北京一基金公司交易员强调，证监会取消IPO申购预缴款制度，只是确定了未来资金波动会减少。至于资金是否会从债市流出，还需要看实际申购后，综合下来的投资收益情况而定。

“到时候看打新收益如何了，如果预期高于目前的债券收益，那肯定会大量流出的。”该交易员表示。

针对这种看法，上海一券商交易员指出，单从资金形态来看，即使从银行间流出，但仍未脱银行体系。即使因此产生波动，预计央行也会以各种手段去平抑，不致影响流动性大势。

当然，自中国央行10月下旬双降以来，债市出现双向较为明显的波动。心态不甚稳定之际，IPO重启，以及美国非农数据意外向好强化美联储12月加息判断，对后市态度谨慎者亦有之。

华创债券最新报告也指出，信用债市场面临IPO重启、央行表态不过度放水、美国加息等多重冲击，后期资金可能被分流去股市，年内支撑债市的利多因素较难寻觅，建议机构继续降低信用债杠杆。

日前公布的美国10月非农就业岗位大幅增长，改变此前两个月的增长不振局面，失业率降至七年半低点，显示出美国经济的力道，美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月加息几乎成为定局。路透最新调查也显示，更多华尔街大行预计FED将在12月升息，机率为80%。(完)