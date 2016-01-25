中国新版发行制度下首个新股中签率仅万分之二 约为此前的1/10

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透上海1月25日 - 中国新版新股发行制度下的首只新股中签率周一公布，如市场意料一般，上周五申购的广州高澜节能技术股份有限公司的网上中签率约为0.02307%，仅是此前新股中签率平均水平的十分之一左右。
由于其公开发行股票数量不足2,000万股，所以高澜股份新股直接定价，并全部在网上发行。而按此前惯例，新股不论发行量大小，均是网上网下同时发行。
新版新股发行制度的最大特点就是投资者仍按市值决定其申购新股数量，但不再全额预缴申购款，仅需中签后缴纳相应申购款。这避免了新股申购期间巨量资金的迁移对资金面的影响，同时亦将使新股中签率明显下降。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。