中国新版发行制度下首个新股中签率仅万分之二 约为此前的1/10

路透上海1月25日 - 中国新版新股发行制度下的首只新股中签率周一公布，如市场意料一般，上周五申购的广州高澜节能技术股份有限公司的网上中签率约为0.02307%，仅是此前新股中签率平均水平的十分之一左右。

由于其公开发行股票数量不足2,000万股，所以高澜股份新股直接定价，并全部在网上发行。而按此前惯例，新股不论发行量大小，均是网上网下同时发行。

新版新股发行制度的最大特点就是投资者仍按市值决定其申购新股数量，但不再全额预缴申购款，仅需中签后缴纳相应申购款。这避免了新股申购期间巨量资金的迁移对资金面的影响，同时亦将使新股中签率明显下降。（完）