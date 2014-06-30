证监会再发23家IPO预披露名单 总数达641家

路透北京6月30日 - 中国证监会网站周一晚间公布了最后一批A股首次公开发行（IPO）公司的预披露材料，其中，14家在上交所上市，5家在深交所中小板上市，4家在深交所创业板上市。

加上此前披露的618家，目前已有641家企业发布了预披露或预披露更新信息。

此前证监会发言人表示，从7月1日开始，受理待审企业和预披露企业的数量将会一致。对于6月底前未完成预先披露的企业，由于其申请文件中的财务资料已过有效期且逾期达三个月将终止审查。

对于6月底已完成预先披露、尚未过会的企业，若其财务资料截止期为2013年年底，则其财务资料已过有效期，将中止审查，该等企业应当在9月底前更新财务资料，否则将终止审查。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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