新股众信旅游询价剔除量达96.33% 高报价现象依然存在

路透上海1月14日 -拟在深圳证券交易所上市的新股--众信旅游IPO发行公告显示，该股初步询价期间剔除的申报量高达总量的96.33%，既表明部分机构对参与该股IPO的热情，也凸显了偏离公司合理估值的高报价现象依然存在。

众信旅游周一晚在首次公开发行股票发行公告中称，发行人和保荐人(主承销商)根据网下投资者的报价情况，经过协商一致决定将报价为31.80元/股及以上的报价作为剔除的最高报价部分，对应剔除的申报量为293,910万股，占本次初步询价申报总量的96.33%。剔除部分不得参与网下申购。

按照中国证监会此前发布的新股改革意见，网下投资者报价后，发行人和主承销商应预先剔除申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不得低于申购总量的10%。

众信旅游公告称，该公司首次发行A股的发行价格确定为23.15元/股，对应市盈率为22.05倍。该股将于2014年1月15日进行网上、网下申购。股票代码为002707。

该公司同时发布的风险特别公告指出，本次发行价格对应的市盈率低于行业最近一个月平均静态市盈率的42.46%，但依然存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购。

证监会此前发布最新监管措施明确，如拟定的发行价格（或发行价格区间上限）对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。

中国暂停逾一年的新股首次公开发行(IPO)甫重启即遭遇新问题，江苏奥赛康药业IPO在周五网上申购当日突然紧急叫停。究其原因，老股转让规模过大，以及新股“三高”（高股价，高市盈率，高超募资）问题再现，均对监管层正在推进的新股市场化改革提出挑战。 (完)

(发稿 丁琦；审校 林高丽)

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