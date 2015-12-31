中国新版新股发行制度1月1日起施行 申购新股无需预先缴款

路透上海12月31日 - 中国证监会微博称，证监会今日发布新版新股发行制度的相关规则，将于1月1日起施行，例如包括投资者申购新股时无需再预先缴款。

微博称，从明年1月1日起，新股发行将按照新的制度执行。小盘股将直接定价发行，发行审核将会更加注重信息披露要求，发行企业和保荐机构需要为保护投资者合法权益承担更多的义务和责任。

11月向社会公开征求意见的《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》这三部规章的修订方案，以及新制定《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，今日均对外发布，自明日起施行。

正式公布的新股发行制度对于社会反馈的意见进行了吸引，包括投资者弃购的股份，允许承销商按事先公布的原则配售给其他参与申购的投资者；采纳完善现有报价剔除机制的建议，规定若最高申报价格与最终确定的发行价格相同时，剔除比例可以少于10%。

证监会强调，本次完善新股发行制度，是在核准制下，为配合本次重启新股发行推出的改革措施，虽然体现了注册制改革的精神，但不是开始实施注册制。

下一步，证监会将根据全国人大的授权决定和国务院的具体工作安排，做好注册制改革配套规则制定及各项准备工作，积极稳妥推进注册制改革。相关工作进展和安排情况，证监会将及时向社会公开。（完）