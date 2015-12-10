中国A股注册制最快需至明年3-4月推行 不会引发股市下跌--大成基金

路透上海12月10日 - 在中国国务院拟提请全国人大常委会在实施注册制改革调整适用证券法有关规定后，大成基金管理公司周四发布快评称，根据相关程序，注册制最快要到明年3-4月份才能推行，且注册制的实施不会引发股市下跌。

大成基金指出，从流程上看，国务院的相关决定草案需要全国人大常委会审议授权，人大常委会一般双月下旬召开，因此该草案有望在12月下旬会议中授权。之后国务院将根据授权调整《证券法》中的相关规定，证监会将依此制定《股票公开发行注册管理办法（征求意见稿）》等文件，然后在出台正式文件，最快也要到明年3-4月份。

针对市场对注册制会导致股票供应量增加从而引发下跌的担忧，大成基金认为，注册制不会是A股市场下跌的原因，因为它有利于进一步完善资本市场建设，提升市场的风险偏好。

首先，管理层在推行注册制改革的同时，一定会加大事中和事后监管，对于涉嫌犯罪的违法行为加大惩罚力度。一般来说，注册制改革后大量优秀的公司将会进入市场，而业绩持续下行或行业进入衰退期的公司将会被挡在上市之外或已经上市的将面临退市。这将有利于A股市场朝着中国经济转型的方向转型，是利好，而不是利空。

其次，从管理层意愿来看，中共十八大提出建立和健全多层次的资本市场制度，而股票市场是企业融资的最好渠道，“熊”市大环境是不利于企业融资，不利于恢复经济的，所以政府也希望集中资源打造“慢牛”行情，或至少是较为稳定的行情。

最后，即使明年开始推行注册制，根据市场普遍测算，明年的融资规模大概在4,000亿元人民币左右。今年IPO实行半年，融资约1,400亿，假如全年实行大概在3,000亿左右。这与市场预期的明年将入市的增量资金相比，影响微小。

国务院周三常务会议通过提请全国人大常委会授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用证券法有关规定的决定（草案）。在决定实施之日起两年内，授权对拟在上交所和深交所上市交易的股票公开发行实行注册制度。

在消息公布后，沪深股市周四走势平稳，沪综指.SSEC收跌0.5%。（完）