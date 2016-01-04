今年中国A股IPO融资规模约3000亿 有望全球居首--普华永道

路透上海1月4日 - 全球会计和咨询公司--普华永道周一发布报告，预计今年将有400家企业首次公开发行（IPO）并上市，融资规模约2,500-3,000亿元人民币，稳坐全球前三之位，甚至有望成为全球最大的IPO融资市场。

2015年中国共有219宗IPO，融资规模1,586亿元，高于2014年786亿元的水平。

普华永道中国内地及香港市场主管合伙人林怡仲表示，2016年多项政策将得以落实，包括注册制的实施及战略新兴产业板的推出，这些均对IPO活动具有正面的影响；同时，由于不同的资本市场估值差异明显，2015年初兴起的中概股回归A股的热情预计依旧不减。相信这些均会推动2016年沪深股市IPO活动延续升势。

根据普华永道在其近期举行的新兴企业进驻国内资本市场研讨会上进行的调查，八成受访企业正考虑进驻国内资本市场；战略新兴板是受访企业的首选上市路径，其次为新三板和创业板。

普华永道对2016年香港IPO市场表现亦充满信心，预计2016年将有130宗新股在香港上市，IPO融资总额将达3,000亿港元，继续保持全球前三之位。

德勤周一亦发布今年A股IPO展望报告，预计第一季将有74家公司完成IPO并上市，其中上海银行和杭州银行这两家城商行的IPO将带来一波新的申购热潮。A股市场已经有近五年没有出现商业银行IPO了。（完）