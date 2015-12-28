上证所安排周五进行通关测试 检验网上IPO技术系统改造等

路透上海12月28日 - 中国上海证交所周一盘后发布通知，安排在周五（1月1日）休市期间进行通关测试，旨在检验各方新股发行改革网上IPO（首次公开发行）技术系统的改造就绪情况、指数熔断相关技术系统的改造就绪情况等。

本次通关测试内容还包括上证所FAST行情提速和Show2003行情降速对市场影响及市场处理行情文件相关系统的就绪情况。

测试完成后，IPO发行改革、指数熔断、Show2003降速相关变更将正式上线，并于下周一（1月4日，即2016年首个交易日）起正式生效。FAST行情的提速时间、提速频率，将根据 上证所统一安排，另行向市场发布通知。

沪深证交所及中国金融期货交易所已决定自明年1月起推出熔断机制，触发5%熔断阈值将暂停交易15分钟，尾盘阶段触发5%或全天任何时候触发7%暂停交易至收市。

另外，中国证监会已宣布明年将改革新股发行制度，包括在保留市值配售的基础下，取消申购时全额预缴申购资金的规定，改为确定配售数量后再进行缴款。目前相关制度修订正公开征求意见，即将发布。上证所此前也已进行数轮相关的业务和功能测试。（完）