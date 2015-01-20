《阳歌专栏》中国企业赴美IPO步伐放缓 联想控股选择在香港上市

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国企业赴美IPO步伐放缓 联想控股选择在香港上市**

一句话：今年可能会有6-9家中国科技企业赴纽约上市，这些企业的IPO规模介于5,000万美元至1亿美元之间；联想控股可能在香港和内地两地上市，市场的反响或许好坏不一。

研究机构预测报告显示，经历2014年大丰收后，2015年中国科技企业赴美IPO步伐会明显放缓。事实上，2014年融资规模创纪录有些误导性，其实真正代表的是始于2011年IPO近乎冻结的3年左右的融资情况。随着企业纷纷上市，如今进行IPO的企业减少也不足为奇。

另有报导称，联想控股决定赴香港上市，放弃了之前在中国内地上市的计划。如此消息属实，也不足为奇，可为该行业的国际投资者提供不错的选择。

根据预测报告，今年可能会有大约6家中国科技企业赴纽约上市，数量是2014年赴美上市的中国科技企业的一半左右。窝窝团上周提交赴美IPO申请，计划融资最多4,000万美元，为今年首个冲击IPO的消息。我认为该公司成功上市的机率只有50%，原因是该公司依然亏损严重，能吸引的投资兴趣可能有限。

相关预测报告来自三家研究机构，分别是八六证券、Rosenblatt Securities及JG Capital。报告称，最可能进行IPO的是大众点评网和美团网。这两家公司的盈利状况不错，而且还在上月进行了7-8亿美元的新一轮融资。

我之前也曾预测会有一两家此类企业在今年进行IPO，不过据报美团网执行长本周称他并不急于让公司上市。依我之见，相关预测略有保守，如果投资氛围依然不错，我觉得可能会有八九家企业进行IPO。但此类企业的发展状况良莠不齐，多数企业的IPO规模可能相对较小，介于5,000万美元至1亿美元之间。

2015年规模最大的科技企业IPO可能来自联想控股。目前媒体报导称，该公司可能在今年下半年赴香港进行IPO。柳传志过去几年一直在为公司上市做准备，2015年进行IPO与他的计划大致相符。该公司上市融资规模可能为20-30亿美元，将会成为2015年最大的科技企业IPO。

相关报导没有指明消息来源，仅称联想控股正在与一些投行磋商承销事宜，当中包括中金公司和瑞银。鉴于联想控股麾下拥有许多非科技资产，将其上市称为科技企业IPO还是有些过于简单。不过，该公司旗下最大资产中的两个是在联想集团和弘毅投资的持股。

报导还称，联想控股将选择在香港上市。一些中资企业多次推迟在内地IPO后，近期也选择在香港上市。我怀疑联想控股可能最终会选择在内地和香港两地上市，但受该公司投资组合不一的影响，其IPO对投资者的吸引力可能有限。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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