中国不赞成伊朗停止向英法出口石油

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京2月20日电---中国周一不赞成伊朗停止对英国和法国出售原油，呼吁通过对话缓解伊朗核计划引发的僵持局面。
当被问及伊朗禁止向英法两国出口原油一事时，中国外交部发言人洪磊表示，中方一贯主张通过对话与谈判的方式解决国与国之间的争端，不赞成以施压和对抗的方式解决问题。
洪磊在例行记者会上表示，中国希望有关各方尽快回到对话的正确轨道上来。
中国是伊朗原油最大的消费国之一，占其出口总量的约20%。
欧盟上月决定从今年7月1日起抵制伊朗原油进口,此举令伊朗当局不满。伊朗就此威胁要封锁霍尔木兹海峡。
伊朗石油部周日宣称，该国已经停止向英法企业出售原油。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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