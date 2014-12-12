版本:
中国
中国财经 | 2014年 12月 12日 星期五 18:26 BJT

珠海振戎与伊朗续约 2015年原油进口量维持24万桶/日

路透北京12月12日 - 两名直接知悉交易的行业主管周五表示，中国国营石油贸易商珠海振戎已经与伊朗国家石油公司(NIOC)续签新约，2015年将买进与今年相同数量的伊朗原油供应。

珠海振戎明年将购买总计1,200万吨伊朗原油，相当于24万桶/日。

“我们已经敲定数字，和今年一样，”一名中国贸易主管称。由于未获授权向媒体透露，这名主管要求匿名。

珠海振戎主要为中石化(600028.SS)(0386.HK)代理进口。

中石化为亚洲第六大炼油业者，与NIOC另有一项26.5万桶/日的年度供应合约，主要为原油，但也有一小部分的凝析油。

另一位要求匿名的贸易高层官员表示，根据2012年年初达成的八年协议，这项合约也将自动续约。

今年1-10月中国向伊朗进口原油数量平均为54.7万桶/日，较上年同期增加三分之一。在中国主要石油供应来源中，伊朗石油增速居前。(完)

(编译 蔡美珍；审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐