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时事要闻 | 2015年 2月 16日 星期一 15:54 BJT

中国外长王毅敦促伊朗如期达成核问题全面协议

路透北京2月16日 - 中国外交部长王毅访问德黑兰时表示，达成伊朗核问题协议有助于伊朗人民尽早摆脱制裁困苦、集中精力发展好经济。

“当前伊核问题谈判面临历史性机遇，如期达成全面协议是大势所趋、人心所向。”王毅对伊朗外长说道。

“全面协议的达成，有利于伊朗维护自身合法权益包括和平利用核能的权利；有利于伊朗人民尽早摆脱制裁困苦，集中精力发展好经济。”

王毅随后会见了伊朗总统鲁哈尼，他表示赞赏鲁哈尼总统强调伊朗不谋求发展核武器的立场，并呼吁伊朗坚持不懈推动谈判。

“伊核谈判已进入关键阶段，”王毅对鲁哈尼说道。

王毅指出，中伊两国在能源和产业领域有着巨大合作空间。

“中方愿根据伊方国家发展需要和中方能力，通过共同建设工业园区等形式，鼓励更多中国企业来伊投资办厂，帮助伊提高工业化水平。”（完）

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