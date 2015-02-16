中国外长王毅敦促伊朗如期达成核问题全面协议

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透北京2月16日 - 中国外交部长王毅访问德黑兰时表示，达成伊朗核问题协议有助于伊朗人民尽早摆脱制裁困苦、集中精力发展好经济。
“当前伊核问题谈判面临历史性机遇，如期达成全面协议是大势所趋、人心所向。”王毅对伊朗外长说道。
“全面协议的达成，有利于伊朗维护自身合法权益包括和平利用核能的权利；有利于伊朗人民尽早摆脱制裁困苦，集中精力发展好经济。”
王毅随后会见了伊朗总统鲁哈尼，他表示赞赏鲁哈尼总统强调伊朗不谋求发展核武器的立场，并呼吁伊朗坚持不懈推动谈判。
“伊核谈判已进入关键阶段，”王毅对鲁哈尼说道。
王毅指出，中伊两国在能源和产业领域有着巨大合作空间。
“中方愿根据伊方国家发展需要和中方能力，通过共同建设工业园区等形式，鼓励更多中国企业来伊投资办厂，帮助伊提高工业化水平。”（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。