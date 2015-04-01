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时事要闻 | 2015年 4月 1日 星期三 16:58 BJT

中国警告称若伊朗核谈陷入僵局 将前功尽弃

路透瑞士洛桑4月1日 - 中国周三警告表示，若伊朗与六大国的核谈判陷入僵局，将前功尽弃，并呼吁妥协。

“为协商提供政治指引相当重要...缩小分歧也很重要，”中国外长王毅离开洛桑后，由中国代表发表的声明表示。

“如果协商陷入僵局，将前功尽弃...”(完)

(编译 陈宗琦；审校 王洋)

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