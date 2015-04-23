习近平会见伊朗总统鲁哈尼 表示中国支持“公正平衡”的全面核协议

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透北京4月23日 - 中国国家主席习近平周四对伊朗总统鲁哈尼表示，中方将推动达成“公正平衡”的核协议。一天前伊朗和欧盟间的谈判重启。
习近平在印尼举行的亚非领导人会议间隙重申，中国支持“互利共赢”的对话。
中国外交部网站的一份声明上称，习近平对鲁哈尼表示：“中方愿继续同包括伊朗在内有关各方保持沟通，继续在谈判中发挥建设性作用，推动尽早达成一项公正平衡、互利共赢的全面协议。”
习近平对鲁哈尼表示，中方愿同伊方在能源领域开展长期稳定的合作，扩大在高铁、公路、建材、轻纺、通信、电力、工程机械等领域合作。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。