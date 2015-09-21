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时事要闻 | 2015年 9月 21日 星期一 18:26 BJT

中国将派国资委主任张毅作为特使访问伊朗

路透北京9月21日 - 中国外交部周一称，中国将派国务院国有资产监督管理委员会主任张毅作为特使访问伊朗。一周前，伊朗外长曾呼吁中国帮助解决中东紧张局势。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称，张毅将于9月21日至23日访问伊朗。洪磊没有就张毅出访的原因具体详述。 （完）

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