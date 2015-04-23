习近平会见伊朗总统鲁哈尼 表示中国支持“公正平衡”的全面核协议

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月23日 - 中国国家主席习近平周四对伊朗总统鲁哈尼表示，中方将推动达成“公正平衡”的核协议。一天前伊朗和欧盟间的谈判重启。
习近平在印尼举行的亚非领导人会议间隙重申，中国支持“互利共赢”的对话。
中国外交部网站的一份声明上称，习近平对鲁哈尼表示：“中方愿继续同包括伊朗在内有关各方保持沟通，继续在谈判中发挥建设性作用，推动尽早达成一项公正平衡、互利共赢的全面协议。”
习近平对鲁哈尼表示，中方愿同伊方在能源领域开展长期稳定的合作，扩大在高铁、公路、建材、轻纺、通信、电力、工程机械等领域合作。（完）
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。