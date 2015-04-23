习近平会见伊朗总统鲁哈尼 表示中国支持“公正平衡”的全面核协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月23日 - 中国国家主席习近平周四对伊朗总统鲁哈尼表示，中方将推动达成“公正平衡”的核协议。一天前伊朗和欧盟间的谈判重启。

习近平在印尼举行的亚非领导人会议间隙重申，中国支持“互利共赢”的对话。

中国外交部网站的一份声明上称，习近平对鲁哈尼表示：“中方愿继续同包括伊朗在内有关各方保持沟通，继续在谈判中发挥建设性作用，推动尽早达成一项公正平衡、互利共赢的全面协议。”