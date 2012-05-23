伊朗总统6月访华 将讨论核问题

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透北京5月23日电(记者 Ben Blanchard)---中国外交高官周三宣布，伊朗总统艾哈迈迪内贾德6月将来中国出席上海合作组织峰会，届时将与中国国家主席胡锦涛讨论伊朗核项目问题。
中国外交部副部长程国平在媒体吹风会上宣布了这一消息。上合组织是包括中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦六个成员国的地区安全组织，伊朗是上合组织观察员国。
程国平说，艾哈迈迪内贾德总统和胡主席会晤期间，伊朗核问题将会是重要议题。
艾哈迈迪内贾德的中国之行具有重要意义，因为中国是拥有否决权的联合国安理会常任理事国之一，且对美国要求对伊朗加大制裁的提议不以为然。中国是伊朗石油的重要买家。
当被问到美国新的对伊制裁方案，以及提议中的欧盟制裁方案时，程国平称，中国严格遵循联合国对伊朗核问题的相关决议，但与此同时，中国反对利用双边制裁迫使其他国家就范，或伤害其他国家与伊朗的正常贸易关系。（完）
编译：王燕焜 发稿：张家伟
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