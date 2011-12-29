中国希望霍尔木兹海峡维持和平稳定

韩国确认一乳牛场出现口蹄疫 称疫情不大可能扩散
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
路透北京12月29日电---继伊朗威胁切断霍尔木兹海峡石油运输，以反击欧美制裁措施後，中国当局周四呼吁维持和平与稳定，但拒绝就该危机作其他置评。
中国外交部对此事的评论言简意赅，反映出中国对与伊朗密切的商贸联系保持敏感。
外交部发言人洪磊在记者会上回答提问时表示："中国希望霍尔木兹海峡维持和平与稳定。"
但是，关於中国是否就伊朗方面的威胁与伊朗或其他国家的政府进行接触的问题，他未作出回答。
新华社在一篇评论文章中表示，有关伊朗战事的预测近年犹如"狼来了"的故事。
"为了避免"狼"真的到来，有关各方应当展示更大的诚意和灵活性。"（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
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