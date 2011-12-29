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时事要闻 | 2011年 12月 29日 星期四 16:42 BJT

中国希望霍尔木兹海峡维持和平稳定

路透北京12月29日电---继伊朗威胁切断霍尔木兹海峡石油运输，以反击欧美制裁措施後，中国当局周四呼吁维持和平与稳定，但拒绝就该危机作其他置评。

中国外交部对此事的评论言简意赅，反映出中国对与伊朗密切的商贸联系保持敏感。

外交部发言人洪磊在记者会上回答提问时表示："中国希望霍尔木兹海峡维持和平与稳定。"

但是，关於中国是否就伊朗方面的威胁与伊朗或其他国家的政府进行接触的问题，他未作出回答。

新华社在一篇评论文章中表示，有关伊朗战事的预测近年犹如"狼来了"的故事。

"为了避免"狼"真的到来，有关各方应当展示更大的诚意和灵活性。"（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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