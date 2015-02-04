今年中国铁矿石进口料增长7.1%至10亿吨--中钢协

银行理财现“春节行情” 封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透北京2月4日 - 中国钢铁工业协会官员周三表示，今年中国铁矿石进口量可能增长7.1%至10亿吨，主要供应国--澳洲和巴西所占份额将升至逾80%。
中钢协常务副秘书长李新创在行业会议上称，由于中国钢铁需求已经处在“高峰期”，今年中国粗钢产量料将下滑1.07%至8.14亿吨。
李新创预计今年中国国内铁矿石供应将减少7,000万吨，并补充道，全球铁矿石价格可能会跌破每吨60美元，但不太可能长时间低于60美元。(完)
(编译 许娜；审校 杜明霞)
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路透北京1月23日 - 中国股市沪综指周一收升，连续第二日上涨。分析师表示，央行资金投放力度有所加大，提振短期市场情绪，但大盘冲高后仍遇一定阻力，临近春节长假，投资者交易意愿偏淡，料本周大盘仍以盘整修复走势为主。
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。