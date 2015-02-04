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中国财经 | 2015年 2月 4日 星期三 10:25 BJT

今年中国铁矿石进口料增长7.1%至10亿吨--中钢协

路透北京2月4日 - 中国钢铁工业协会官员周三表示，今年中国铁矿石进口量可能增长7.1%至10亿吨，主要供应国--澳洲和巴西所占份额将升至逾80%。

中钢协常务副秘书长李新创在行业会议上称，由于中国钢铁需求已经处在“高峰期”，今年中国粗钢产量料将下滑1.07%至8.14亿吨。

李新创预计今年中国国内铁矿石供应将减少7,000万吨，并补充道，全球铁矿石价格可能会跌破每吨60美元，但不太可能长时间低于60美元。(完)

(编译 许娜；审校 杜明霞)

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