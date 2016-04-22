中国铁矿石价格有望录得有史以来涨幅最大的一周

中国“十三五”时期石油消费将保持稳定 将大力发展天然气--发改委
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透马尼拉4月22日 - 在一波快速上涨将价格带到2015年6月以来最高水准之后，铁矿石价格有望录得有史以来最大周线涨幅，因中国的钢铁价格上涨提振了对铁矿石的需求。
上海钢材期货在经历四连升后于周五回落。这波涨势已令其今年迄今的累计涨幅达到60%。另外大连铁矿石期货则继续上扬，今日上涨1.8%，但脱离了盘中高位。
钢价的上涨提振了中国钢铁厂商的利润率，这又刺激了对现货铁矿石的采购兴趣。
钢铁指数(TSI)的数据显示，交割地为中国天津港的现货铁矿石周四飙升6.8%至每吨68.70美元，创2015年1月9日以来最高水准。
该指标现货铁矿石价格本周以来已累计上涨19.5%，为TSI从2008年10月开始编撰该数据以来的最大周线升幅。
“钢厂现在也表示，随着盈利能力的改善，获得信贷的难度也降低了。盈利能力的改善或将带动铁矿石需求在短期内进一步上升，”澳洲联邦银行(CBA)的分析师Vivek Dhar在一份报告中说。
“虽然中国的钢铁消费出现好转迹象，但我们认为钢材和铁矿石价格基于过度乐观人气以及短期供应吃紧而录得的涨势，或许过度了，”Dhar说。
上海期交所主力10月螺纹钢期货收盘跌3.3%至每吨2,619元(403)美元。周四曾触及每吨2,787元的19个月高点。
大连商品交易所主力铁矿石期货收盘涨1.8%至每吨473元，稍早曾触及2014年9月以来最高水准493元。该合约周三和周四均触及涨停板。(完)
(编译 王洋/汪红英；审校 高琦/李婷仪)
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