淡水河谷：中国将保持对铁矿石的强劲需求

英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
路透里约热内卢4月10日电---巴西淡水河谷(Vale) (VALE5.SA)执行长Murilo Ferreira周二指出,中国仍将维持对铁矿石的强劲需求,挑战对其经济放缓的预期.
"那些从1990年代起就不看好中国经济成长的人士将再度看走眼."Ferreira告诉记者."中国正整装出发."
为助满足其需求,淡水河谷预计将投资逾500亿美元扩大铁矿石、镍、铜、肥料、煤炭和其他矿产产出.Ferreira表示,其中350亿美元将在四年间用於完成其20项最大型项目.淡水河谷已斥资135亿美元于那些矿产.
他还称,另195亿美元料於今年稍晚获公司董事会批准,用於巴西亚马逊区域年产9,000万吨的Serra Sul铁矿石矿项目.Serra Sul应能於2016年开始营运.
Serra Sul将提高巴西北部Para州Carajas区的铁矿石产量约90%,并使该公司整体产出增加近三分之一,至每年近4亿吨.
中国是全球最大的铁矿石进口国和钢铁生产国.中国周二称3月铁矿石进口较2月减少3%至6,290万吨.石油和铜进口也减少.
Ferreira表示,尽管中国3月铁矿石进口下滑,但该季较上年同期增加6%.
由於中国本身几乎没什麽高品质矿石,因此较多需自巴西和澳洲生产商进口,如必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)等.
"中国对我们的需求日益增多."他说.(完)
--编译 张若琪;审校 吴云凌
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