预计中国今年铁矿石进口量7.3亿吨--工信部

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京3月1日电---全球最大钢铁生产国--中国周四预计,钢铁市场需求将在今年进一步减弱,因世界经济复苏缓慢和国内经济增长放缓.但今年铁矿石进口量料将较上年增8.2%,价格则较上年有所下降.
中国工业和信息化部称,预计今年钢材消费增速小幅下降,全年钢材出口维持在5,000万吨,进口1,500万吨左右.作为全球最大铁矿石进口国,今年进口量预计增至7.3亿吨,高於2011年的6.86亿吨.
刊登在工信部网站的情况分析预测,中国全年粗钢表观消费量6.9亿吨,粗钢产量7.3亿吨,同比增长7%左右.
"国内钢材价格维持弱势运行,年内高点难以超过2011年高点,钢价将呈现前低後高的特点."工信部表示.
2011年下半年以来,受全欧债危机拖累全球经济增速放缓,中国钢材亦出口不振,钢铁业成本居高不下,行业盈利能力则大幅下降,重点大中型钢铁企业销售利润率仅2.42%,同比下降0.58个百分点,远低於同期全国规模以上工业企业6.47%的平均水平.
而中国进口铁矿石价格大幅增长又让疲弱的钢铁业雪上加霜,工信部数据显示,2011年进口铁矿石平均到岸价163.8美元/吨,同比大幅增长27.1%,这亦导致了钢铁工业盈利能力不断下降.
工信部人士表示,今年钢铁工业应以结构调整、转型升级为主攻方向,加快兼并重组,强化资源保障,优化区域布局,加快实现由注重规模扩张发展向注重品种质量效益提高转变,努力实现钢铁工业的转型升级.
此外,工信部要求,要跟踪国外铁矿石贸易发展态势,积极稳妥推进铁矿石定价新模式；支持建立中国的铁矿石现货交易平台,引导钢铁企业、矿石生产商积极参与.
工信部总工程师朱宏任此前称,2012年钢铁工业将面临更加严峻的考验,需求减弱使得供需矛盾更加突出,且铁矿石等原料价格高启将继续挤压钢铁业利润.
中钢协数据显示,2011年77家大中型钢铁企业实现利润约875亿元人民币,同比下降4.51%,亏损企业扩大到八家,共计亏损约32.8亿元.(完)
欲了解更多详情,请点选中国工业和信息化部(here)
--发稿 赵红梅; 审校
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