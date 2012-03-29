铁矿石现货交易平台5月8日将正式上线--北矿所

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透北京3月29日电---北京国际矿业权交易所(CBMX)周四称,中国铁矿石现货交易平台将於5月8日正式上线,以求获得更多铁矿石定价权.
北矿所、中钢协(CISA)以及五矿商会1月共同发起成立了中国铁矿石现货交易平台,以期产生具公信力的铁矿石参考价格,减少市场炒作引发矿价大幅波动.
北矿所网站的公告称,该交易平台於29日(周四)试运行.
目前宝钢集团、鞍钢集团、首钢集团等大型钢企及中钢贸易和中信金属等贸易商均已同意成为中国铁矿石现货交易平台的发起会员.
澳大利亚FMG公司(FMG.AX)稍早正式成为中国铁矿石现货交易平台发起会员,为首个加入该平台的外国矿商.
中国钢铁工业协会副会长王晓齐上个月曾表示,国际三大矿石商对於加入中国铁矿石现货交易平台很积极.包括巴西淡水河谷(VALE5.SA),力拓(RIO.AX)(RIO.L)和必和必拓(BHP.AX),不过此三家至今尚未有明确进展.
随着国际铁矿石交易向现货倾斜,定价机制亦越来越灵活,现货交易平台成为钢厂、矿商、贸易商的最新战场.而目前最具影响力的就是北京国际矿业权交易所与新加坡GlobalORE的现货交易平台,然而最关键的三大矿业巨头迄今态度暧昧,成为最大的悬念.（完）
欲了解更多详情,请点选北矿所网站(here)
--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽
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