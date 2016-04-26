焦点：中国重拳干预令铁矿石和钢材期货挫跌 但其他商品续涨

路透马尼拉4月26日 - 中国铁矿石和钢材期货周二再次回落，之前当局提高了铁矿石等品种手续费，以遏制期货市场的迅猛涨势；这轮飙涨令人担心，市场正在出现很不稳定的投机泡沫。

但包括焦煤在内的其他商品期货仍维持大涨势头。

中国位于大连、上海和郑州的各大商品交易所已纷纷提高交易保证金和手续费，以应对上周的量价双双飙升局面。对多数商品而言，这种量价齐升局面并没有基本面的好转与之相配。

交易所的干预举措拦住了钢铁和铁矿石的上扬走势，带领期市大涨的正是这两种商品。

0554GMT，大连商品交易所主力9月铁矿石合约DCIOcv1跌6%至跌停，报每吨450.50元人民币。该合约周一触及502元，为2014年8月以来最高。

分析师称，铁矿石此前大涨主要是因为，投机客押注中国基建支出增加将提振原材料价格。

但分析师表示，涨势有可能逆转，演变成同样急剧的跌势。

“投机行为拉动的期货价格上涨是难以维系的，盘整走势可能对现货市场产生一定的溢出效应，”Argonaut Securities分析师Helen Lau在报告中称。

0625GMT，上海期交所螺纹钢期货SRBcv1跌逾5%至每吨2,518元人民币。

螺纹钢在4月21日触及19个月高位2,787元，当天成交额要比上海证交所整体市值高出近50%。

铁矿石和螺纹钢未平仓合约规模剧减，表明空仓遭轧的投资者在执行部分交易。

但大商所焦煤DJMU6价格周二飙升逾5%至每吨837.50元的合约高位，延续了周一涨势。焦炭DCJU6价格上涨4%，也达到每吨1,142元的合约高位。这两种商品合约周一均触及6%的涨停板。

郑州商品交易所CCFU6棉花涨幅一度高达3.6%。

国泰君安期货分析师金韬表示，由于钢厂加大马力生产，焦煤和焦炭在去年中国关停一些矿山和工厂之后出现了“严重短缺”。

金韬表示，这导致上述两种原材料现货价格大涨，特别是在这个月。

“涨势能否持续将取决于政府是否会继续对该行业进行管控，但从远期合约下跌来看，投资者仍对前景持谨慎态度，”金韬表示。

中国铁矿石和钢铁期货价格图：tmsnrt.rs/1VUmj8V

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