碧桂园拟发行15亿马币伊斯兰债券 为内房股首例

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港10月6日 - 中国房地产商--碧桂园(2007.HK)宣布，将通过其在马来西亚成立的全资附属公司发行面值15亿马币（约26.65亿港元）的伊斯兰中期票据计划，为内房股中首例。
公司的声明称，其全资附属Country Garden Real Estate Sdn. Bhd.将为发行人，共已委任CIMB Investment Bank Berhad为牵头安排行及牵头经办人，该票据将不会向一般公众人士发售，且不会在任何证券交易所上市。
伊斯兰中期票据计划乃以伊斯兰教法（Shariah）的成本加利融资制（Murabahah）（通过商品货币化融资（Tawarruq）安排）为基准。建议发行的模式、规模及票面利率将于分配前厘定，且视乎市场情况及投资者兴趣而定。
碧桂园表示，建议发行所得款项将用作为发行人目前及未来的投资提供融资、营运资本及一般企业用途。
据碧桂园2004年年报，公司在马来西亚雪兰莪州及柔佛州分别有两个及一个项目。去年的合同销售额中，马来西亚占到2%的比例
碧桂园周一股价收报2.87港元，过去一个月升逾11%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。