碧桂园拟发行15亿马币伊斯兰债券 为内房股首例

路透香港10月6日 - 中国房地产商--碧桂园(2007.HK)宣布，将通过其在马来西亚成立的全资附属公司发行面值15亿马币（约26.65亿港元）的伊斯兰中期票据计划，为内房股中首例。

公司的声明称，其全资附属Country Garden Real Estate Sdn. Bhd.将为发行人，共已委任CIMB Investment Bank Berhad为牵头安排行及牵头经办人，该票据将不会向一般公众人士发售，且不会在任何证券交易所上市。

伊斯兰中期票据计划乃以伊斯兰教法（Shariah）的成本加利融资制（Murabahah）（通过商品货币化融资（Tawarruq）安排）为基准。建议发行的模式、规模及票面利率将于分配前厘定，且视乎市场情况及投资者兴趣而定。

碧桂园表示，建议发行所得款项将用作为发行人目前及未来的投资提供融资、营运资本及一般企业用途。

据碧桂园2004年年报，公司在马来西亚雪兰莪州及柔佛州分别有两个及一个项目。去年的合同销售额中，马来西亚占到2%的比例

碧桂园周一股价收报2.87港元，过去一个月升逾11%。（完）

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