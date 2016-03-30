中国和以色列启动自由贸易谈判

路透耶路撒冷3月29日 - 中国和以色列周二正式启动自由贸易协议谈判，官员称该协议可能使两国贸易额增长一倍。

以色列总理内塔尼亚胡在与到访的中国国务院副总理刘延东会晤后，宣布谈判开始。两国目前贸易额约80亿美元，从2013年5月开始针对自贸协议展开探索性讨论。

根据内塔尼亚胡办公室发表的一份声明，他表示，“以中两国合作能产生巨大成效，我们相信以色列是一个理想的合作伙伴。”

声明引述刘延东的讲话称，以色列以创新闻名于世，中以将携手推进重大合作项目。

内塔尼亚胡办公室称，自贸协议将推动双边商业和投资规模增长一倍。官员称，在周二的会晤中，中以还签署了13项合作协议，包括能源和水资源的开发等。

以色列一位高级官员告诉路透，他乐观地认为，与中国的自贸协议能够在一年左右达成。(完)