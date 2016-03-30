中国和以色列启动自由贸易谈判

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透耶路撒冷3月29日 - 中国和以色列周二正式启动自由贸易协议谈判，官员称该协议可能使两国贸易额增长一倍。
以色列总理内塔尼亚胡在与到访的中国国务院副总理刘延东会晤后，宣布谈判开始。两国目前贸易额约80亿美元，从2013年5月开始针对自贸协议展开探索性讨论。
根据内塔尼亚胡办公室发表的一份声明，他表示，“以中两国合作能产生巨大成效，我们相信以色列是一个理想的合作伙伴。”
声明引述刘延东的讲话称，以色列以创新闻名于世，中以将携手推进重大合作项目。
内塔尼亚胡办公室称，自贸协议将推动双边商业和投资规模增长一倍。官员称，在周二的会晤中，中以还签署了13项合作协议，包括能源和水资源的开发等。
以色列一位高级官员告诉路透，他乐观地认为，与中国的自贸协议能够在一年左右达成。(完)
(编译 刘秀红；审校 郑茵)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
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