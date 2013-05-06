版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 5月 6日 星期一 12:06 BJT

巴勒斯坦和以色列领导人同期访华

中国本周迎来以色列总理内塔尼亚胡和巴勒斯坦总统阿巴斯，内塔尼亚胡将于周一抵达上海，随后前往北京；而阿巴斯周日抵达北京。这是内塔尼亚胡第三次出任总理以来首次正式出访。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐