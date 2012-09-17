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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 17日 星期一 15:40 BJT

以色列总理：伊朗距拥有制造核弹能力仅六七个月时间

以色列总理内塔尼亚胡周日警告称，伊朗距离具有制造核弹能力不过六七个月时间，借此进一步向美国总统奥巴马施压，要求其对伊朗设置“红线”。美国官员称，美方认为，如果伊朗真想制造核弹，至少也需一年以上才可能有这个能力，与内塔尼亚胡的时间表差别较大。

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