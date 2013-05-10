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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 10日 星期五 14:27 BJT

习近平敦促内塔尼亚胡尽快重启巴以和平会谈

中国国家主席习近平敦促以色列总理内塔尼亚胡尽快重新启动与巴勒斯坦的和平会谈。内塔尼亚胡对习近平表示，以色列深知战争带来的痛苦，欢迎和渴望和平，愿通过谈判实现和平。习近平几天前也曾尝试说服巴勒斯坦领导人阿巴斯重启会谈。路透
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