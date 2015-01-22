周小川称对意大利的投资将继续--晚邮报

美新政府政策对中国经济影响可控 但施压人民币汇率--报告
路透北京5月7日 - 中国金融四十人论坛（CF40）和美国彼得森国际经济研究所（PIIE）联合报告认为，美国新政府在税收、基建投资等方面的政策调整，总体来说对中国经济影响可控；但美新政可能会带来美元上涨，并对人民币汇率带来一定贬值压力，不过贸易差额不是中美汇率政策立足点。
路透米兰1月22日 - 意大利著名日报《晚邮报》周四援引中国央行行长周小川的言论报导称，中国人民银行将继续投资于意大利企业。在过去一年里，中国人行对数家意大利蓝筹股公司进行了投资，持有部分股权。
周小川在达沃斯论坛期间对晚邮报表示，中国将继续买进意大利公司的股份，但目前阶段要小心的保证股权投资不超过2%的门槛，这样就无需披露投资情况。
根据意大利市场监管机构Consob披露的文件，中国人行在意大利最大的公用事业公司Enel (ENEI.MI)、电力公司Terna (TRN.MI)、商业银行Mediobanca (MDBI.MI)、石油服务公司Saipem (SPMI.MI)及电信集团Telecom Italia (TLIT.MI)持有约2%的股权。
中国人行还在石油巨头Eni (ENI.MI)、保险商Generali (GASI.MI)和汽车商菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)持有略超过2%的股权。
意大利法律规定，如果投资者在上市公司中的投资超过2%，就必须予以披露。
周小川称，中国人行在意大利资产上的整体投资约价值1,000亿欧元，其中包括对意大利政府公债的投资。（完）
(编译 高琦 审校 王洋)
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