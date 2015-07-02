中国证监会将对跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月3日 - 中国证监会周四晚间再次发布官方微博，证监会新闻发言人张晓军在微博中表示，证监会决定对跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查，对于符合立案标准的将立即立案稽查。
他指出，近期股市出现较大幅度下跌，股指期货合约价格也出现大幅下挫。根据证券和期货交易所市场监察异动报告，证监会决定组织稽查执法力量对涉嫌市场操纵，特别是跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查。
“对于符合立案标准的将立即立案稽查，严肃依法打击，涉嫌犯罪的，坚决移送公关机关查办。”他表示。
近期A股市场大幅下跌，尽管央行、证监会等部门已出台多项利好，仍未能稳住大盘，周四沪综指.SSEC收盘报跌3.5%至三个月新低，盘中一度跌幅超过6%并失守3,800点。（完）
(发稿 林琦；审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。