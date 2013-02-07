中国1月汽车销量创新高 同比大涨46.4%--中汽协

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透上海2月7日 - 中国汽车工业协会周四公布,今年1月国内汽车销量同比上升46.4%,至203.45万辆,创历史新高.
其中,乘用车销售172.55万辆,同比增幅高达48.68%.
"增长的动力主要是消费市场进一步释放,其中乘用车市场需求增速更为明显.此外,本月工作日较上年同期也多出五天."中汽协新闻稿称.
2012年中国销售汽车1,930.64万辆,同比增长4.33%.中汽协预计今年中国汽车销量将增长7%左右,这将是中国汽车行业连续第三年保持单位数增速.(完)
(发稿 李然; 审校 林高丽)
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