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中国财经 | 2013年 2月 7日 星期四 18:14 BJT

中国1月汽车销量创新高 同比大涨46.4%--中汽协

路透上海2月7日 - 中国汽车工业协会周四公布,今年1月国内汽车销量同比上升46.4%,至203.45万辆,创历史新高.

其中,乘用车销售172.55万辆,同比增幅高达48.68%.

"增长的动力主要是消费市场进一步释放,其中乘用车市场需求增速更为明显.此外,本月工作日较上年同期也多出五天."中汽协新闻稿称.

2012年中国销售汽车1,930.64万辆,同比增长4.33%.中汽协预计今年中国汽车销量将增长7%左右,这将是中国汽车行业连续第三年保持单位数增速.(完)

(发稿 李然; 审校 林高丽)

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