中国1月煤炭多数品种进口环比下滑

中国要防止杠杆率过快上升 央行正研究延长债市交易时间--央行专家
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
* 1月煤炭多数进口环比下滑,尤以炼焦煤为甚
* 主因国内煤价下滑以及季节因素
* 预计2月煤炭进口量回升
路透北京2月21日电---行业网站援引海关数据显示,2012年1月中国煤炭各品种进口量环比普遍下滑,尤其炼焦煤下滑更为明显,分析师称,主因国内煤炭价格下滑以及季节性因素发挥作用,2月煤炭进口预计将比1月回升.
中国煤炭市场网公布,中国1月煤炭进口(含褐煤)同比增长3.9%,至1,965万吨.但考虑到统计口径问题,实际与去年同一口径下的煤炭进口量为同比下降1.1%.
"我们实际与交易商感受到的也是煤炭进口1月略少,主要是春节原因以及去年底国内价格下滑导致的,"联合金属网煤炭、煤焦部经理穆文鑫称.
他并预计,2月份煤炭进口量将有所回升,这里面既有季节因素,也有需求回升的作用.
2012年海关统计煤炭进口量口径与去年略有不同,除硬煤外,还增加了褐煤进口统计.而去年海关数据的进口煤炭统计只包括硬煤.
煤炭市场网站报导亦称,随着国内煤炭价格下跌、下游电厂库存高位、国际需求逐渐恢复,煤炭进口量呈现下滑.
数据显示,2012年1月份中国进口硬煤1,637万吨,当月同比下降1.1%,环比下降23.4%.其中,1月炼焦烟煤进口数量较大幅度下降至345万吨,环比下降30%,同比下降38.2%.
报导分析称,近期国内钢铁行业需求骤降,1月中钢协统计粗钢日均产量环比大幅下滑,国内焦煤价格近期也开始大幅下滑,其中柳林4号焦煤报价下降最多,下降了50元人民币,这些因素都导致中国进口炼焦烟煤需求下滑.
以下是中国1月进口煤炭分煤种分项数据一览:(单位:万吨)
煤种 1月进口量 环比% 同比%
煤炭合计 1,965 ~ 3.9
硬煤合计 1,637 -23.4 -1.1
其中:
炼焦烟煤 345 -30 -38.2
一般烟煤 649 -20 78.6
无烟煤 251 -22.5 5.9
其他煤 392 -23.4 -20.5
褐煤合计 328 -39.36 27.2(完)
更多细节,请点选中国煤炭市场网网站(www.cctd.com.cn/)
--发稿 李文科;审校 乔艳红
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